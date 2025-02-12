Россиян предупредили о высоком риске заражения ВИЧ у косметологов

Эксперт отметила, что 75% зараженных ВИЧ — это люди, которые заболели вследствие интимной близости. Остальные случаи — бытовой способ передачи. Наиболее распространенный — посещение косметологов, которые не оформили лицензию. Наталья Садыкова предупредила, что при уколах можно заразиться ВИЧ. Важно, чтобы мастер проводил прием в стерильных условиях и выполнял технику безопасности.

Эксперт Садыкова предупредила, что перед посещением важно проверить наличие лицензии не только у мастера, но и салона. От посещения косметологов на дому представитель Роспотребнадзора рекомендует отказаться полностью. Абсолютно на все процедуры, которые подразумевают инъекции, должны быть лицензии.

«Если лицензии найти тяжело, то я тогда даже не стала бы спрашивать. Если подобную информацию прячут, то значит, клиника уже не внушает доверия», — добавила Садыкова.

Эксперт уточнила, что лицензированию не подлежат такие услуги, как нанесение тату, маникюр и стрижки. Потенциальному клиенту важно проявить бдительность. Обратить внимание в первую очередь рекомендовано на наличие в помещении стерилизаторов. В них должны храниться инструменты. Важно также, чтобы мастера предоставляли услуги в перчатках.

Ранее сообщалось, что контрактник из Челябинской области привез из зоны СВО гепатит и ВИЧ.