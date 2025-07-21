Скандал с экскурсией в Турции: россиян 10 часов не кормили и не давали купить воду

Российские туристы, купившие экскурсию в Эфес у туроператора AnexTour, провели 10 часов без еды и воды в 33-градусную жару. Несмотря на требования, гиды не разрешали даже купить воду, а часть достопримечательностей оказалась закрыта на реставрацию. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Поездка в древний Эфес обернулась для российских туристов настоящим испытанием. Купив экскурсию за 11 тыс. руб., они рассчитывали на интересный маршрут, но вместо этого получили 10 часов без еды и воды под палящим солнцем.

Организаторы предупредили, что питание не входит в программу, но не уточнили, что даже остановки для покупки воды будут запрещены. В 33-градусную жару гиды торопили группу, а одного мужчину даже вытащили из очереди в кассу, когда он пытался купить бутылку воды.

Дополнительным разочарованием стало то, что многие достопримечательности оказались на реставрации — об этом туристов тоже не предупредили. Обратно в отель люди добирались с головокружением и слабостью, а по возвращении обнаружили, что обед уже закончился. Туроператор AnexTour отказался компенсировать туристам даже часть стоимости экскурсии.

Ранее стало известно, что российские туристы выбрали Нальчик и Брянск для летнего отдыха.