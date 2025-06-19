Верховный суд запретил проводить списание долгов по потраченным на роскошь кредитам

Верховный суд отказал в банкротстве человеку, который потратил несколько взятых кредитов на поддержание роскошного образа жизни. Об этом сообщил РБК.

Верховный суд рассмотрел дело о банкротстве сотрудника одного из банков. Он взял несколько кредитов и все деньги тратил на дорогие рестораны, элитные такси и прочие излишества. После того как должник потерял работу, он решил не искать новую, а обанкротиться. Ведомство заявило, что злоупотребление процедурой банкротства недопустимо.

«Наращивание задолженности в целях ведения роскошного образа жизни с намерением освободиться от долгов посредством механизма потребительского банкротства может быть признано основанием для отказа в освобождении от обязательств», — указано в судебном решении.

Это дело включено в судебную практику, чтобы в дальнейшем использовать его при решении аналогичных вопросов.

Ранее сообщалось, что Верховный суд вынес решение о ликвидации политической партии «Гражданская инициатива» по причине того, что она уже семь лет не участвует в выборах. Именно от этой партии в 2018 году выдвигалась на выборы президента РФ журналистка Ксения Собчак. С тех пор политическая сила не принимала активного участия в выборном процессе.