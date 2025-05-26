Россиянам дали совет, как уберечь посадки от майских заморозков

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина высказала мнение, что жители некоторых регионов высаживают растения слишком рано. Возвратные заморозки — частое явление. Агроном считает, что высаживать в грунт культуры лучше после 25 мая. До этого времени можно заниматься рассадой. Значение имеет, отапливается или нет теплица. Если в помещении холодно, то высадку можно начать в середине мая. По мнению эксперта, рассада, высаженная в грунт в начале июня, успеет вызреть и даст хороший урожай.

Агроном рассказала, что защитить растения во время майских заморозков можно при помощи укрывных материалов.

«Проще всего поставить дуги и накинуть плотный укрывной материал. Чем он плотнее — тем большие температуры может выдержать», — отметила Людмила Шубина.

При невозможности приобрести специальный материал можно использовать подручные средства, считает эксперт. К ним Шубина относит газеты, пластиковые бутылки, ветошь. Так, пластиковые бутылки можно обрезать и накрыть ими растение. Перед вечерним похолоданием стоит закрутить пробку, а днем оставлять бутылку открытой для лучшего проникновения света и воздуха. Садовод Инга Болкунова считает, что из пятилитровых бутылок можно сделать мини-парники.

Ранее сообщалось, что в агросекторе Воронежской области из-за заморозков ввели режим ЧС.