В агросекторе Воронежской области из-за заморозков ввели режим ЧС

В связи с резким похолоданием в Воронежской области властями был введен режим чрезвычайной ситуации в сфере сельского хозяйства. Об этом 16 мая проинформировал региональный минсельхоз в своем Телеграм-канале.

Согласно информации, полученной от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 27 по 3 мая по всей территории региона наблюдались заморозки. В некоторых районах температура воздуха и почвы опускалась до -10 градусов Цельсия.

«В Воронежской области введен режим ЧС из-за заморозков», — говорится в сообщении регионального Минсельхоза.

В министерстве подчеркнули, что объявление чрезвычайной ситуации даст возможность сельхозпроизводителям получить законное основание для запроса страховых компенсаций.

Заморозки и снег в мае заставляют задуматься о том, не ждать ли таких «сюрпризов» от погоды и летом. Но, несмотря на непривычно холодную весну, лето в Московской области будет аномально жарким лишь с небольшими периодами похолодания, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.