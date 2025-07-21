Россиянам посоветовали вешать на открытые окна мокрые полотенца

В администрации рассказали, что мокрые полотенца — эффективный способ борьбы с жарой. Необходимо намочить ткань и развесить на открытые окна. Ветер испарит воду и охладит помещение. Полотенца также можно разместить на батареях.

По информации администрации, в летний период желательно пользоваться шторами из плотной и темной ткани. Материал препятствует проникновению солнечных лучей. Для проветривания подходит время ориентировочно с 22:00 до 07:00.

В администрации также поделились еще одной рекомендацией. Перед вентилятором можно поставить миску со льдом или замороженные бутылки. Воздух в комнате станет прохладнее. Рекомендовано отключить всю технику в квартире, без которой можно обойтись. Например, работающий ноутбук увеличивает температуру на 1-2 градуса. Не стоит забывать о влажной уборке — холодной водой протирают полы и стены, подоконники и зеркала. В воду при отсутствии аллергии можно добавить несколько капель мяты. Тогда в комнате появится ощущение свежести.

Ранее Роспотребнадзор дал важные рекомендации по правильному использованию кондиционеров в жаркую погоду.