Россиянам рассказали, как мошенники создают «ИИдеального партнера»

Эксперты Георгий Габолаев и Павел Коваленко рассказали о наиболее распространенных схемах мошенничества на сайтах знакомств, сообщил muksun.fm.

Основатель и генеральный директор компании «Группа-А» Георгий Габолаев отметил, что с появлением искусственного интеллекта (ИИ) мошенники начали активно использовать дипфейки — изображения, которые визуально сложно отличить от настоящих. Кроме того, ИИ помогает в сборе информации о потенциальной жертве. На ее основании аферисты понимают, в какого человека может влюбиться их собеседник. В итоге создается «ИИдеальный партнер».

Эксперт рассказал, что любые просьбы о материальной помощи — это сигнал, что человек общается с мошенником. Сначала аферист располагает нового знакомого, а потом сообщает о проблеме. Еще один способ манипулирования — предлагать вкладывать деньги в совместное будущее, например, в инвестирование.

«С помощью дипфейков злоумышленники на сайтах знакомств стремятся обмануть людей, заставляя их поверить в романтические отношения и в то, что помощь будет использована для «совместного будущего». В результате жертвы переводят деньги, надеясь на будущие отношения», — подытоживает Георгий Габолаев.

Директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко призвал россиян быть бдительными, если новый знакомый предлагает продолжить общение на других платформах или пытается узнать номер банковской карты. Стоит насторожиться, если отношения начинают развиваться слишком быстро. Любую информацию о человеке рекомендовано проверять, например, через соцсети.

Ранее сообщалось, что поклонник с сайта знакомств похитил у москвички почти 400 тыс. руб.