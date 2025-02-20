Поклонник с сайта знакомств похитил у москвички почти 400 тыс. руб.

В отделение полиции обратилась жительница Москвы с заявлением о том, что мошенник похитил у нее 400 тыс. руб. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Женщина рассказала, что в начале февраля на одном из сайтов знакомств стала общаться с мужчиной, который предложил ей продолжить общение в Telegram.

Мужчина сообщил девушке, что у него заблокировали аккаунт, поэтому он не может получить деньги. Новый знакомый попросил москвичку вывести деньги через бот в мессенджере. Девушка сделала это, тогда он попросила номер ее банковской карты, чтобы отблагодарить.

В результате в течение нескольких дней под предлогом вывода криптовалюты мошенник похитил у нее более 400 тыс. руб. Полиция проводит проверку по данному факту.

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