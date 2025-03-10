Россиянам рассказали, как вести себя при хамстве водителя такси

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева рассказала, как поступать пассажирам такси, если они столкнулись с хамством водителя, сообщил atas.info.

Эксперт рекомендует начать урегулирование конфликта в досудебном порядке. Оксана Васильева советует пассажиру зафиксировать нарушение, сделав фото и видео. Доказательства предоставляют представителю перевозчика, сообщая в письменном виде суть претензий. Документ составляют в двух экземплярах. Один из них отправляют заказным письмом. На почте просят уведомить отправителя о доставке.

«Обратитесь к представителю перевозчика и составьте письменную претензию, сохранив все документы, такие как билеты, чеки и справки, которые подтверждают ваше нарушение прав», — рассказала кандидат юридических наук Оксана Васильева в беседе с корреспондентом Atas.Info.

Руководитель центра правового сопровождения «Праводник» Алина Захарова рассказала, что большая часть конфликтов решается именно на стадии получения письма. Если этого не произошло, то следующая инстанция — Роспотребнадзор. Специалисты проведут проверку и сообщат о ее результатах пассажиру.

«Когда ситуация выходит за рамки дозволенного, и происходит угроза жизни и здоровью пассажира, последнему необходимо зафиксировать соответствующие угрозы водителя любым удобным и наиболее безопасным способом», — рассказала Алина Захарова.

В таком случае эксперт советует сразу после поездки обратиться к сотрудникам правоохранительных органов и написать заявление. Если водитель применил физическую силу, то необходимо зафиксировать любые увечья в больнице. Серьезные конфликтные ситуации решает транспортная прокуратура. Заключительный этап — суд.

Ранее сообщалось, что предприниматели РФ предупредили о росте цен на такси из-за нового законопроекта.