Предприниматели РФ предупредили о росте цен на такси из-за нового законопроекта

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил обеспокоенность в связи с предложенным вариантом законопроекта, обязывающего таксопарки использовать исключительно автомобили отечественного производства, сообщил РБК.

В письме, направленном главой РСПП Александром Шохиным помощнику президента Ларисе Брычевой, подчеркивается, что данная мера может повлечь за собой серьезные экономические последствия, в частности, сужение выбора автомобилей для такси, невозможность оперативной локализации производства, уход самозанятых водителей и, как результат, подорожание услуг такси и дефицит транспортных средств.

Согласно данным РСПП, в прошлом году таксопарки приобрели более 90 тыс. автомобилей российской сборки, включая 56 тыс. автомобилей Lada.

Согласно тексту законопроекта, для использования в качестве такси допускаются автомобили с уровнем локализации не менее 3200 баллов, причем требования вступают в силу с 1 октября 2025 года.

В настоящее время этим критериям отвечают только четыре модели АвтоВАЗа: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus и Lada Aura. Бизнес-сообщество считает установленные сроки нереалистичными для расширения предложения на рынке.

В связи с этим РСПП предлагает перенести дату вступления закона в силу на 1 сентября 2026 года и усовершенствовать программы господдержки приобретения автомобилей для такси, ужесточив требования к локализации, в том числе с использованием балльной системы.

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