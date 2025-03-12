Россиянам рассказали об особенностях отдыха в Турции в разные времена года

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко рассказала об особенностях отдыха в Турции в разные времена года, сообщил atas.info.

Эксперт рассказала, что стоимость путевки в Турцию зависит от множества факторов. Например, цена может быть повышена из-за определенной цветовой гаммы, выбранной для дизайна номера. Светлана Фоменко рекомендует в индивидуальном порядке обсуждать с туроператором, какую путевку лучше выбрать. Подобрать экономные варианты несложно.

Эксперт отметила, что Турция стала привлекательна для россиян в любое время года. Например, в марте агентства предлагают путевки в Стамбул.

«Это не пляжный отдых, но там предлагается очень интересная экскурсионная программа. Кроме того, Стамбул — это мощный транспортный хаб, который туристы используют для вылета в другие страны», — рассказала Фоменко.

По мнению эксперта, купальный сезон в Турции длится с мая по октябрь. Самые дорогие предложения в июле и августе. Однако весной и в начале лета в стране часто меняются погодные условия. Фоменко призвала учитывать эту особенность климата. На данный момент можно подобрать подходящий вариант для отдыха. Ближе к началу сезона путевки обычно раскупают. По мнению эксперта, в бархатный сезон температура воды и воздуха подходит для водных процедур.

«Главной особенностью отдыха в Турции стало то, что она из летнего направления превратилась во всесезонное. Полетная программа рассчитана на весь год», — отметила эксперт.

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