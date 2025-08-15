Россияне массово ищут нестандартных преподавателей для своих детей: как выбрать лучшего

Специалисты сервиса «Авито Услуги» рассказали, как выбрать преподавателя для занятий с ребенком. В последнее время специалистами замечена тенденция российских родителей искать нестандартных преподавателей — репетиторов по театральному мастерству или рисованию, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, в Приморском крае спросом пользуются преподаватели по театральному мастерству, рисованию, вождению и косметологии. При выборе репетитора специалисты рекомендуют в первую очередь сформулировать цель занятий: подготовка к сдаче выпускных экзаменов, повышение успеваемости, углубленное изучение предмета.

По данным издания, родителям предстоит также выбрать тип занятий: очный, очно-заочный или заочный. Можно обратиться к различным платформам. Важно указать свое местоположение и предмет. Система подберет подходящие варианты. В анкетах преподаватели обычно указывают опыт работы, стоимость занятий, требования. Не стоит отказываться от пробного урока.

Специалисты рекомендуют выбирать такого преподавателя, который будет не только передавать знания, но и вдохновлять ребенка на изучение предмета. Родителям советуют контактировать с репетиром, чтобы постоянно знать об успехах или недочетах ребенка.

«Выбор репетитора — процесс, требующий времени и внимания. Ориентируйтесь не только на регалии преподавателя, но и на психологическую совместимость с ребенком», — сообщил vostokmedia.com.

