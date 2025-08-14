1 сентября совсем близко: как сэкономить на букете учителю — пора готовиться уже сейчас

Выбор букета на 1 сентября задача не из легких, особенно если нет договоренности среди родителей учеников. Во сколько в этом году обойдется букет и как можно на нем сэкономить, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, в классах до 25-35 человек и, если каждый из них принесет даже по небольшому и сравнительно недорогому букету, возникает логичный вопрос: зачем учителю столько цветов, которые уже через два-три дня просто завянут и будут выброшены в урну.

«Хорошо, если родительский комитет проработает данный вопрос заранее и купит пусть один, но красивый и пышный букет цветов, который будет эффектно смотреться на столе, от всего класса, в идеале ориентируясь и на предпочтения учителя. Не лишним будет добавить открытку с поздравлением или пожеланием — это придаст букету личный штрих», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, при выборе самих цветов, можно ориентироваться и на их значение.

«Например, хризантемы символизируют уважение и дружбу, а астры — знание и мудрость. Кстати, заказать и оплатить букет можно заранее, не дожидаясь, когда цены к 1 сентября на цветы достигнуть своих космических значений. Доставку же цветов приурочить уже, к 31 августа, например, – ближе к значимой дате. Если ориентироваться на ценовой диапазон, то красивые пышные букеты обойдутся примерно по 5-8 тыс. рублей», — добавила эксперт.

Если родители примут решение, что вопрос с цветами учителю решается индивидуально в каждой семье, то предпочтение нужно отдать сравнительно небольшим по своим размерам букетам и главное не тяжелым для ребенка, чтобы он с легкостью мог его носить.

«Предпочтение лучше отдать компактным букетам с одним или двумя видами сезонных цветов. Главное — внимание к деталям. Декоративные элементы, такие как ягоды, шишки и тому подобное, сделают даже самый незамысловатый букетик интересным. Компактные готовые букетики в сумочке или корзине, например, обойдутся родителям в 1,5-2,5 тыс. рублей», — отметила экономист.

Если собрать и оформить букет самостоятельно, то его стоимость может почти на 50% отличаться от уже представленных готовых предложений.

«Например, стоимость трех пышных кустовых хризантем составит порядка 800 рублей, роз — 500 рублей, георгинов и гладиолусов — 1,1 тыс. рублей», — заключила Проданова.

Ранее выяснилось, что Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз.