Россияне могут наблюдать за мощным звездопадом Южные дельта-Аквариды

В Московском планетарии проинформировали, что в ночное время суток россияне из разных регионов могут наблюдать за звездопадом, сообщает newstracker.ru .

Стоит учитывать, что сейчас звездопад не отличается высокой интенсивностью. Его максимальная активность будет зафиксирована 31 июля. Звездопад Южные дельта-Аквариды появился в небе из-за смены созвездий. Сейчас в небе пришел черед Водолея.

Эксперты отмечают, что наблюдать за звездным потоком можно как в ночное время суток, так и в дневное. Однако важно понимать, что следить за астрологическими явлениями лучше всего именно ночью в месте, отдаленном от центра города. При таких условиях яркие вспышки в небе будут особенно заметными.

Южные дельта-Аквариды часто пересекается с другими метеорными потоками. Желающим наблюдать за падением звезд, рекомендовано изучать небо в конце июля и в начале августа.

Ранее мы сообщали, что внештатный экстрасенс интернет-издания «Подмосковье сегодня» Мишина увидела вещий сон о падении осколка метеорита, который вскоре стал реальностью.