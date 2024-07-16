Россияне могут наблюдать за мощным звездопадом Южные дельта-Аквариды
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В Московском планетарии проинформировали, что в ночное время суток россияне из разных регионов могут наблюдать за звездопадом, сообщает newstracker.ru.
Стоит учитывать, что сейчас звездопад не отличается высокой интенсивностью. Его максимальная активность будет зафиксирована 31 июля. Звездопад Южные дельта-Аквариды появился в небе из-за смены созвездий. Сейчас в небе пришел черед Водолея.
Эксперты отмечают, что наблюдать за звездным потоком можно как в ночное время суток, так и в дневное. Однако важно понимать, что следить за астрологическими явлениями лучше всего именно ночью в месте, отдаленном от центра города. При таких условиях яркие вспышки в небе будут особенно заметными.
Южные дельта-Аквариды часто пересекается с другими метеорными потоками. Желающим наблюдать за падением звезд, рекомендовано изучать небо в конце июля и в начале августа.
Ранее мы сообщали, что внештатный экстрасенс интернет-издания «Подмосковье сегодня» Мишина увидела вещий сон о падении осколка метеорита, который вскоре стал реальностью.