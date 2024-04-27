Конфликт в Карабахе, трагедия на курорте, метеорит: жуткие сны известного экстрасенса, которые сбылись

Внештатный экстрасенс интернет-издания «Подмосковье сегодня» уже не раз предсказывала наводнения, землетрясения, цунами и другие события, потрясшие весь мир.

Ранее мы уже составляли подборку предсказаний подмосковной ясновидящей, которые сбылись. А теперь собрали новый список ее снов, воплотившихся в жизнь.

Мировые конфликты

В октябре 2023 года экстрасенс предсказала эскалацию конфликта между Азербайджаном и Арменией. Сейчас СМИ сообщают о массовых протестах против передачи нескольких армянских поселений во владения Азербайджана. Протестующие перекрыли трассы Армения — Грузия и Ереван — Севан.

«Мне явилась огромная буква «А». Можно сделать вывод, что это будет Армения и Азербайджан. Возможно, что война затронет и Афганистан», – поделилась Мишина.

Предсказала экстрасенс и усиление конфликта между Израилем и Палестиной. По словам ясновидящей, Израилю грозили серьезные последствия.

Катаклизмы

В июле прошлого года экстрасенс предсказала обвал земли. Тогда Мишина сказала: «Я видела страшный обвал земли, люди провалились. Не было никаких знаков, ничего. Но это не песок, это чернозем. Такой страшный обвал, пострадает большое количество людей…». Трагедия, по словам ясновидящей, должна была произойти в Грузии или Абхазии.

Через месяц в грузинском курорте Шови, сошел оползень, в результате которого были повреждены мосты, дороги и одна гостиница. Стихия унесла жизни 29 человек.

Большое количество песчаных бурь Мишиной также снились. А не так давно ветер принес песчаную бурю на юг Греции.

Метеорит

В ноябре 2023 года экстрасенс рассказал о возможном падении на Землю осколка метеорита, который спровоцирует новую волну катаклизмов на планете.

«Мощные цунами, которые сформируются над морями, принесут наводнения в страны Европы. Их может спровоцировать объект, упавший из космоса — вероятно, обломок метеорита», — рассказала ясновидящая.

Уже в январе 2024 года в небе над Берлином взорвался метеорит.

Предыдущую подборку сбывшихся предсказаний экстрасенса читайте здесь.