Россияне могут отслеживать движение ледохода по реке Обь в режиме онлайн

Отслеживать движение ледохода по реке Обь в ХМАО можно онлайн, сообщил muksun.fm.

По данным издания, ледоход движется по территории Томской области. В настоящее время его движение замедлилось. Сейчас он находится у границы Молчановского района. В региональном департаменте защиты населения и территории сообщили, что ледоход проходит в штатном режиме. Ему предстоит преодолеть расстояние в 500 км.

«Согласно прогнозам гидрологов, первыми ледоход на реке Обь смогут наблюдать жители Нижневартовска и Нижневартовского района. Местные власти уже приступили к подготовке временных пунктов размещения для населения», — сообщил muksun.fm.

По информации издания, следить за движением ледохода можно в режиме онлайн при помощи специальных ресурсов — городских камер видеонаблюдения. В некоторых населенных пунктах региона можно наблюдать за ходом ледохода одновременно с трех камер.

По мнению экспертов, в нынешнем году паводок в регионе ожидается раньше, чем это было в 2024 году. Ориентировочные сроки — первые недели мая. Губернатор ХМАО предупреждал, что в зоне риска подтопления оказались 47 населенных пунктов. В регионе готовятся к возможной чрезвычайной ситуации: в муниципалитетах подготовлены пункты временного размещения, в достаточном количестве выделена специальная техника.

Ранее сообщалось, что атомный ледокол чуть не снес палатку спящего рыбака.