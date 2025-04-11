«Лысый спит в палатке»: атомный ледокол чуть не снес палатку спящего рыбака

Группа рыбаков неожиданно встретила атомный ледокол «Арктика», который чуть не снес палатку с их спящим другом. Видео с забавными комментариями россиян выложил телеграм-канал Baza.

Утром, когда один из рыбаков, которого его друзья прозвали Лысым, наслаждался сном в палатке, российский ледокол «Арктика» держал курс прямо на него.

Друзья Лысого, наблюдавшие за происходящим, не могли сдержать смех, рассматривая, как корабль мчался на их спящего товарища.

«Корабль прям на палатку едет, а Лысый спит. Уже трещины на льду пошли!» — комментирует один из друзей рыбака.

Ситуация была напряженной, однако, к счастью, судно благодаря маневренности смогло избежать столкновения и палатка осталась невредимой.

Ранее издание PTI сообщило о смертельных молниях, унесших жизни более 70 человек в индийском Бихаре. Стихия также оставила после себя поваленные деревья и поврежденные здания.