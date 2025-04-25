Кошка Муся, сброшенная с обрыва у «Ласточкиного гнезда», останется жить в клинике. Об этом пишет ТАСС.

Кошка Муся, которую в феврале сбросили с обрыва у архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо», останется жить в ветеринарной клинике. Об этом сообщила ветеринарный врач Светлана Власенко.

Муся долгое время жила на территории комплекса. 23 февраля 24-летний уроженец Санкт-Петербурга сбросил её со смотровой площадки на скалы. Кошка выжила, её удалось спасти. Мужчину вскоре задержали в Джанкое.

По словам Власенко, Мусю решили не возвращать в «Ласточкино гнездо», но при этом она останется на Южном берегу Крыма. Животное будет жить под присмотром ветеринаров. Врач подчеркнула, что найти для неё новых хозяев оказалось невозможным — нельзя было точно знать, с какой целью люди хотят забрать именно эту кошку. Руководство комплекса и ветеринары решили оставить питомицу у себя. Сейчас Муся чувствует себя хорошо и готовится к удалению зуба.

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