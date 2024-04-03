Россияне не доверяют автоподборщикам

Интернет-портал «Автостат» провел опрос. Выяснилось, что большинство россиян не доверяют автоподборщикам. Значительная доля респондентов не знает, кто это вообще такие. В Приморском крае аналогичная ситуация. Есть люди, которые не понимают особенности такой услуги.

«Впервые слышу о таких экспертах. Обычно там профессионал 2 в 1. Автоподборщик с перекупом в одном лице. Такие специалисты подбирают под желаемые характеристики машину, но и не забывают о том, что нужно «толкнуть» побыстрее», — поделился мужчина из Уссурийска

Автоподборщик — это специалист, который по заданным параметрам будущего владельца авто найдет подходящий для него вариант. В его обязанности входит выбрать машину, которая соответствует завяленным продавцом характеристикам. Человек должен разбираться в устройстве авто. Стоимость услуг различная. Судя по объявлениям Приморского края, начинается от одной тысячи рублей и заканчивается 45. Один из специалистов поделился собственным опытом работы в данной сфере.

«Сам занимался продажами до недавних пор. Отчасти являлся и автоподборщиком. Так как в нашем деле важна каждая мелочь. Я начинал дотошно проверять автомобили ещё на японских аукционах, чтобы удостовериться в своём выборе. А то привезти „кота в мешке“ горазд каждый. Ну и так как среди клиентов было много моих друзей, я очень ответственно подбирал модель для каждого покупателя», — рассказал опытный приморец в автомобильном бизнесе.

Согласно опросу «Автостата», только 10,4% опрошенных приобретали авто при помощи услуги автоподборщика.

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