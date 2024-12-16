Россияне оставляют противоречивые отзывы об отдыхе в гостиницах Ставрополя

NewsTracker проанализировал отзывы о гостиницах Ставрополя, оставленные пользователями в открытых источниках. Примечательно, что одна и та же гостиница может вызвать у одних отдыхающих восторг, а у других — исключительно негативные эмоции.

Так, в центре города расположен отель, вблизи которого находятся известные достопримечательности. Кроме снятия номера, посетителям предложено воспользоваться услугами ресторана, посетить конференц-залы и фитнес-центр. Гостиница расположена вблизи вокзала и аэропорта.

Один из отдыхающих оставил положительный отзыв об отеле. Он написал, что в номере было чисто. Посетителю предоставили мыло, зубную щетку и пасту, бритвенный набор, бутылку воды. В сервисе Яндекс россиянин оставил 5 звезд.

Другой посетитель этого же отеля оставил негативный отзыв в сервисе Яндекс и поставил одну звезду. Он написал, что во время сна обнаружил постельных клопов. Пол в комнате был застелен ковролином, на котором были пятна. Оставаться ночевать мужчина не захотел. По его словам, администрация не стала предлагать новый номер, но принесла извинения на следующий день в телефонном режиме.

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