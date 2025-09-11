Россияне оценили инициативу увольнений и штрафов за флирт на работе

Аналитики SuperJob провели опрос среди жителей Кемерово, чтобы узнать их отношение к инициативе увольнять сотрудников или вводить штрафные наказания за флирт на работе, сообщил VSE42.Ru .

По данным издания, депутаты предложили ввести строгие наказания для сотрудников, которые состоят в браке, но флиртуют с коллегами. Согласно данным аналитиков SuperJob, 44% опрошенных жителей Кемерово не поддержали инициативу. Респонденты более молодого возраста менее активно выступают против, чем более взрослые россияне.

«Среди молодежи против выступили 32%, а среди людей старше 45 лет – 47%», — VSE42.Ru проанализировал данные опроса SuperJob.

Аналитики обратили внимание, что 55% опрошенных мужчин выступают против инициативы депутатов. Женщины менее категоричны: 34% респондентов женского пола. 39% участников опроса, который проходил в период с 5 по 9 сентября, на данный момент не сформировали четкую позицию по данному вопросу. Поддержали идею российских депутатов 17% кемеровчан. Опрос коснулся экономически активного населения кузбасского города.

