Россияне посетили одну из самых больших теплоэлектростанций в Сибири

Экскурсия по одной из самых больших теплоэлектростанций в Сибири стала ежегодной доброй традицией. Кемеровская ГРЭС открывает двери для всех желающих в свой «день рождения». Перед началом экскурсии посетителей инструктируют о правилах поведения на объекте, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, на предприятии уделяют приоритетное внимание безопасности. Посетители проходят на территорию исключительно в касках. Горожан предупреждают, что отвлекать от работы сотрудников, снимать производственный процесс на телефон и прикасаться к оборудованию запрещено.

По данным издания, замначальника производственно-технического отдела ГРЭС Константин Тетюхин и начальник отдела Вадим Ганов успешно выполнили роль экскурсоводов. Посетителям показали, как выглядят угольные склады, показали производственное оборудование. В помещении огромного центрального теплового щита управления оборудование сотрудники наблюдают за параметрами работы оборудования. Гостям также разрешили проконтролировать процесс.

«Для технологического цикла воду забирают из реки и очищают до состояния питьевой — для подпитки кемеровских теплосетей. А вот для внутреннего цикла работ воду из Томи очищают до состояния дистилированной — именно такая жидкость потом превращается в пар в котлах, крутит турбины», — узнал на экскурсии корреспондент «Сибдепо».

По данным издания, посетителям показали турбинный цех и центральный пункт управления Кемеровской ГРЭС. Горожанам рассказали, почему над трубами предприятия образуется клубящийся пар белого цвета.

Ранее сообщалось, что в Подольске организовали экскурсию для юбиляров совместной жизни.