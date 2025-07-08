В Подольске организовали экскурсию для юбиляров совместной жизни

В Подольске для юбиляров семейной жизни организовали экскурсию в Дубровицах, мероприятие провели сотрудники Подольского краеведческого музея. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Участники познакомились с историей церкви Знамения Пресвятой Богородицы, а также узнали о роли графа Голицына в судьбе этого места и не только. Среди них оказались Нина и Владимир Овсянниковы, которые прожили вместе 60 лет, Нина и Виктор Фирагины — 55 лет в браке и другие пары.

«Секрет семейного благополучия заключается в умении найти человека, рядом с которым тебе будет по-настоящему хорошо. Когда ты находишь такого человека, приходит внутренняя гармония, появляется возможность лучше понять и принять себя», — сказала Нина Фирагина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.