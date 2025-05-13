Россияне проголосовали за лучшую заливку для окрошки

Жители Уфы приняли участие в опросе, какую заливку для окрошки они считают наиболее подходящей и аутентичной, сообщил mkset.ru.

По информации издания, участникам опроса предложили выбрать один из предложенных вариантов: квас, кефир, национальный турецкий безалкогольный напиток (тан или айран), минеральную воду. Первое место в рейтинге занял квас. 74% респондентов указали, что предпочитают именно этот напиток для заливки окрошки. Данный рецепт считается одним из классических.

По данным издания, 21% опрошенных отдают предпочтение кефиру. Этот вариант подходит для тех, кто старается следить за калорийностью своего меню. Кроме того, добавление кефира придает блюду более кислый вкус.

По информации издания, менее популярными оказались следующие заливки: вариант тан/айран набрал 4% голосов, а минеральная вода — 1% голосов. Редакция отметила, что добавление минеральной воды делает блюдо одним из более дешевых. По информации издания, «индекс окрошки» существенно подорожал. В частности, в Башкирии он достиг 15%, тем самым превысил показатель официальной инфляции в регионе.

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