Россияне съедают шестую часть мирового мандаринового импорта: страна обогнала по объемам даже США

По данным аналитического исследования РИА Новости, основанного на статистике платформы ООН Comtrade и других открытых источниках, Россия стала мировым лидером по закупкам мандаринов за первые три квартала 2025 года.

За отчетный период российский импорт этих цитрусовых составил приблизительно 486,8 тыс. тонн. Эта цифра составляет 17% от общемирового объема, который достиг около 2,7 млн тонн за тот же промежуток времени.

В итоге, российская доля на мировом рынке закупок мандаринов составила около одной шестой от общего объема. Наряду с Россией в рейтинг пяти ведущих стран-импортеров этих цитрусовых вошли Соединенные Штаты с долей в 7,7%, Великобритания (7,6%), Франция (7,5%) и Германия, чья доля составила 6,1%.

При оценке в денежном выражении картина меняется. Лидером по стоимости импортированных мандаринов стала Франция, которая закупила эти цитрусовые на сумму $337,5 млн. В пятерку лидеров также вошли Великобритания, США, Россия и Германия. По оценке РИА Новости, Россия потратила на импорт мандаринов около $296,4 млн.

