Скрытая угроза в новогодние праздники: чем опасно переедание мандаринов
Диетолог Стародубова: переедание мандаринов может вызвать псевдоаллергию
Фото: [REGIONS/Юлия Габбасова]
Чрезмерное употребление мандаринов может нанести вред. Даже у здорового человека могут появиться псевдоаллергическая реакция и расстройство пищеварения. Об этом рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
По ее словам, даже у взрослого без хронических заболеваний переедание цитрусовых, включая мандарины, нередко вызывает симптомы, напоминающие аллергию: кожные высыпания, покраснения и зуд.
«Кроме того, избыточное потребление фруктозы и пищевых волокон при переедании фруктов может привести к диспепсическим явлениям со стороны органов пищеварения – вздутию, повышенному газообразованию и нарушению стула», — пояснила специалист.
