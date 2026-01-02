Скрытая угроза в новогодние праздники: чем опасно переедание мандаринов

Чрезмерное употребление мандаринов может нанести вред. Даже у здорового человека могут появиться псевдоаллергическая реакция и расстройство пищеварения. Об этом рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.