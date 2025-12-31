Россияне столкнулись с блокировками при снятии с банкоматов крупной суммы

Банки России ужесточили контроль за операциями клиентов с крупными суммами наличности, проводимыми через банкоматы, сообщило РИА Новости. Выяснилось, что при попытке снять значительный объем средств автоматизированная система банка инициирует блокировку транзакции.

В целях дополнительной верификации финансовое учреждение в таких случаях связывается с клиентом по телефону. В ходе разговора оператор просит подтвердить намерение на проведение операции. После получения положительного ответа со стороны держателя карты банк предоставляет возможность повторить запрос на выдачу денег через короткий промежуток времени, который, по информации, составляет порядка пяти минут.

По истечении указанного срока и повторном обращении к банкомату клиент получает запрашиваемую сумму наличных без каких-либо дополнительных препятствий. Данная процедура введена в качестве превентивной меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к средствам и подтверждения легитимности крупных снятий.

