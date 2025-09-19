Россияне заявили, что не все сайты из «белого списка» работают во время опасности БПЛА

В Удмуртии 23% опрошенных заявили, что во время объявления беспилотной опасности в регионе сайты из «белого списка» Минцифры России не работают, сообщил udm-info.ru.

Редакция издания провела соответствующий опрос в своем телеграм-канале. 10% респондентов выбрали предложенный вариант: «Проверил, все работает». 30% опрошенных жителей региона проинформировали, что некоторые сайты все же открываются. Еще 10% респондентов рассказали, что те сайты, которые они открывали, работали. Однако они не тестировали все порталы, вошедшие в «белый список». 19% участников опроса сообщили, что пока не проверяли работу сайтов. 8% категорично заверили, что не будут тестировать работу сайтов. Они не верят в то, что какие-либо порталы могут продолжать открываться.

По данным издания, по состоянию на 18 сентября в опросе приняли участие 916 человек. Горожане оставляли комментарии.

«Работает только Вайлдберриз, ВК и все, ТГ еле-еле, связь ужасная! Я не поняла одного: для чего все эти списки (белые, желтые, красные)? А нельзя просто включить интернет? Что происходит, объясните, почему?» — пожаловалась Наталья.

Редакция Udm-info решила самостоятельно проверить, как работают сайты из «белого списка» в разных точках Ижевска. Доступ к сайтам зависит от оператора. Корреспондент уверен, что со временем все мобильные операторы откроют доступ к сайтам. В противном случае горожане станут клиентами других компаний. «Белый список» Минцифры России большой.

Ранее сообщалось, что Минцифры включит банки и аптеки в список доступных при ограничениях сайтов.