Россияне зарабатывают в интернете на продаже собственных органов

Стоматолог Евгений Гаврилов в разговоре с REGIONS заявил , что продажа собственных зубов в Сети — незаконное действие.

По информации издания, на сайтах бесплатных объявлений встречаются предложения по продаже удаленных зубов. В роли потенциальных клиентов, по мнению россиян, выступают будущие стоматологи и мастера, которые создают нестандартную бижутерию. Некоторые предложения достигают 36 тыс. руб.

Стоматолог Евгений Гаврилов отметил, что зуб — полноценный орган. Он отличается от других органов характерным строением, выполняет определенные опции, содержит нервные окончания, кровеносные и лимфатические сосуды.

«В России запрещена купля-продажа органов. Это регулируется федеральным законом. Дело в том, что пульпа зуба служит источником стволовых клеток. Поэтому даже удаленный зуб нельзя просто продать, как обычный товар», — пояснил эксперт.

Эксперт отметил, что студенты, которые получают знания для работы в будущем стоматологами, не нуждаются в зубах для обучения. Вузам предоставляют зубы различные клиники, причем сотрудничество происходит на безвозмездной основе.

По информации REGIONS, предложения о продаже зубов продолжают появляться на различных российских онлайн-площадках.

