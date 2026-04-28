Скрытая дискриминация: новый закон рискует оставить молодых мам без трудоустройства

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, запрещающий устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трех лет. Казалось бы, это победа и дополнительная защита для молодых мам, которые выходят на работу. Но у медали есть и обратная сторона. Эксперты предупреждают: работодатели могут просто перестать брать таких сотрудниц, найдя благовидный повод для отказа. А заодно начнут активнее копаться в семейных обстоятельствах мужчин — вдруг те тоже планируют уйти в декрет.

Дискриминация при приеме на работу по гендерному признаку и другим основаниям запрещена Трудовым кодексом. Но одно дело — буква закона, и совсем другое — реальная практика. Как пояснила в комментарии RuNews24.ru доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Россий государственного социального университета Алиса Храмова, наниматели часто отказывают молодым мамам негласно, под благовидным предлогом. Просто выбирают другую, более «свободную» кандидатку.

«Это можно назвать скрытой (негласной) дискриминацией. По мнению работодателей, молодые матери часто берут больничные, из-за этого работа может простаивать, от переутомления снижается их продуктивность, в командировки такой сотрудник вряд ли поедет, в ночные смены не выйдет», — отметила Храмова.

Новый закон, который вступает в силу с 1 сентября 2026 года, отменяет для женщин с детьми до трех лет испытательный срок. Для них это, безусловно, плюс. Но Храмова смотрит на ситуацию шире. Она считает, что дополнительные трудовые гарантии вряд ли изменят ситуацию. Потому что работодатель всегда найдет завуалированный повод для отказа. Риск нанять человека без возможности его уволить (если бы он не прошел испытательный срок) слишком велик. В итоге компании начнут использовать более жесткие критерии на собеседованиях и отказывать чаще.

Храмова поднимает и другую проблему. В декретный отпуск может уйти не только мать, но и отец. Статья 256 ТК РФ это прямо разрешает. И если мужчина ухаживал за ребенком, а теперь хочет выйти на работу, он может столкнуться с ровно тем же отношением.

«В ситуации, если женщина не уходила в декрет, а с ребенком "сидит" отец, который собирается выйти на работу, могут возникнуть аналогичные ситуации отказа», — предупреждает эксперт.

Чтобы подстраховаться, работодатели начнут расширять список вопросов на собеседованиях. Будут выяснять семейное положение, наличие маленьких детей и планы на их воспитание не только у женщин, но и у мужчин. И если раньше эти вопросы считались некорректными, то теперь, опасаясь нанять «неудобного» сотрудника, наниматели пойдут на все. Закон, призванный защитить женщин с детьми, рискует превратиться в инструмент, который сделает их трудоустройство еще более сложным, а заодно ударит и по мужчинам. Защитили одних — усложнили жизнь другим. Классическая ловушка для тех, кого хотели поддержать.

