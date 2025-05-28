Россиянин получил сильнейшие ожоги во время покоса травы

Житель Карелии во время покоса травы получил сильнейшие ожоги, что стало причиной летального исхода, сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, инцидент произошел в деревне Бесовец. Мужчина боролся с травой при помощи бензиновой газонокосилки, которая загорелась. Пламя перекинулось на одежду 55-летнего мужчины. Медики диагностировали ожоги головы, шеи и туловища. Пострадавшего санавиацией доставили в больницу Петербурга. Поражение тела составило более 50% тела.

«За его жизнь боролись врачи-реаниматологи, но спасти мужчину не удалось», — сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

Издание Karelia.news направило запрос в республиканское министерство здравоохранения. В ведомстве подтвердили информацию о гибели пациента, которые пострадал во время покоса травы на садовом участке. Информация, что могло стать причиной несчастного случая, на данный момент не размещена в СМИ.

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