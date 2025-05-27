В Москве похоронили хореографа Григоровича

В Москве на Новодевичьем кладбище состоялись похороны народного артиста СССР, хореографа Юрий Григоровича. Как сообщил ТАСС со ссылкой на близкий к его семье источник, церемония прошла в узком кругу родных и близких людей.

Григорович умер 19 мая на 99-м году жизни. Позже информатор из близкого окружения артиста рассказал информационному агентству о том, что хореограф скончался в результате осложнений, которые были вызваны двухсторонним воспалением легких. Прощались с артистом 23 мая на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России, а его тело впоследствии подвергли кремации. Прах захоронили рядом с женой народной артисткой СССР Наталией Бессмертновой, которая скончалась в 2008-м году.

Ранее стало известно о том, что в возрасте 82 лет умер актер Геннадий Третьяков. На его счету роли в перечне кинокартин, в том числе сериалах «Мужчины не плачут» и «Ваша честь».