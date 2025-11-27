Россиянин после отдыха за границей попал в реанимацию: медики подозревают заражение холерой
Исследования не подтвердили холеру у вернувшегося из-за границы жителя Кузбасса
Фото: [Медиасток.рф]
В Новокузнецкую городскую клиническую инфекционную больницу имени В. В. Бессоненко поступил пациент с подозрением на холеру, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.
В министерстве рассказали, что житель Кузбасса прибыл самолетом из зарубежной поездки. В связи с подозрением на холеру человека, с которым пациент контактировал, также госпитализировали в больницу. Медики оперативно начали проверку. Поступившим россиянам назначили ряд лабораторных исследований. На время пребывания в больнице их поместили в специализированные холерные боксы.
В ведомстве проинформировали о соблюдении всех требований: об инциденте сообщили сотрудникам профильных служб, санитарно‑эпидемиологический режим был усилен. В медицинском учреждении выстроены четкие алгоритмы реагирования в подобных случаях.
«Результаты исследований не подтвердили холеру», — сообщил телеграм-канал Министерства здравоохранения Кузбасса.
По информации ведомства, сопровождающего пациента человека отпустили домой. У россиянина диагностировали бактериальную кишечную инфекцию. Медики назначили эффективный курс лечения. Болезнь не опасна для окружающих, уточнило «Сибдепо».
