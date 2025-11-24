Россиянин пытался спрятать труп жены в районе заброшенных погребов

Региональным следственным управлением СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу окончательно завершено предварительное расследование в рамках уголовного производства, возбужденного в отношении 61-летнего кемеровчанина, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

Согласно версии следствия, в ночь на 27 сентября между обвиняемым и его 45-летней супругой произошел конфликт. 61-летний мужчина задушил ее. Женщина погибла на месте. Муж решил скрыть следы преступления: переместил тело в район заброшенных погребов.

По данным ведомства, мужчину заметил случайный свидетель. Предположительно, он проинформировал об инциденте сотрудников правоохранительных органов. Тело россиянки обнаружили в погребе под бытовыми отходами. Правоохранители возбудили уголовное дело.

«На допросе свидетель показал следователю, что видел, как неизвестный мужчина перемещал тело погибшей», — отмечено в сообщении ведомства.

Согласно данным ведомства, инкриминируемое деяние было совершено обвиняемым в нетрезвом состоянии. В рамках досудебного производства следователи инициировали проведение ряда судебных экспертиз. Подозреваемый, в свою очередь, оказывал содействие следствию. На данный момент судебной инстанцией в отношении фигуранта избрана строгая мера пресечения — содержание под стражей. Уголовное производство, по которому утверждено обвинительное заключение, передано в суд для рассмотрения по существу.

