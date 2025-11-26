Россиянин угнал авто знакомой под предлогом его ремонта и уехал в Сочи

Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Кемерово: мужчина обещал знакомой отремонтировать ее автомобиль, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

По данным ведомства, на самом деле 29-летний горожанин не ремонтировал автомобиль. Он уехал на нем в Краснодарский край. Конфликт развивался на протяжении нескольких дней. Собственница автомобиля марки «Тойота Королла» звонила знакомому и просила вернуть транспортное средство. В ответ мужчина просил написать расписку о якобы продаже ему автомобиля в рассрочку.

По информации ведомства, позже мужчина сменил тактику. Он обещал, что вернет авто при помощи транспортной компании. Однако кемеровчанин не выполнил обещание. Собственница авто приняла решение об обращении к сотрудникам правоохранительных органов. Инцидент произошел в феврале 2025 года.

«Полицейские обнаружили похищенное имущество в Сочи и вернули законной владелице. Похититель был задержан и стал фигурантом уголовного дела», — отмечено в сообщении.

По информации ведомства, мужчина был ранее судим. Во время следствия он пытался убедить правоохранителей, что собственница авто была проинформирована о его поездки в Сочи и не выступала против. Доводы были опровергнуты. Суд вправе избрать наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

