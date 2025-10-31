Юноша во Владикавказе угнал машину, чтобы выиграть спор

19-летний житель Владикавказа стал фигурантом уголовного дела после необычного происшествия с угоном автомобиля. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Gor, инцидент, попавший на видео, начался с безобидного, на первый взгляд, спора.

По информации издания, молодой человек заметил припаркованную машину, в замке зажигания которой владелец оставил ключи, отлучившись по делам. Юноша заключил с друзьями пари, сел в автомобиль и совершил на нем непродолжительную поездку. После этого он вернул транспортное средство на прежнее место, однако из салона бесследно исчезли 15 тыс. руб.

Несмотря на то, что автомобиль был возвращен, действия молодого человека имели серьезные правовые последствия. Правоохранительные органы возбудили против него уголовное дело по статьям «угон» и «кража». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что под Красноярском подросток без прав устроил погоню с полицией на угнанном авто.