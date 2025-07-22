Россиянин выгнал из квартиры экс-супругу с детьми и прописал новую жену

По информации издания, семейная драма произошла в Чапаевске. В один день женщина вернулась в квартиру, но открыть дверь не смогла. Выяснилось, что бывший супруг во время ее отсутствия поменял замки. Выдать женщине дубликат он отказался.

По данным издания, женщина подала иск в суд. Суд постановил, что она и дети имеют право проживать в квартире. Они имеют право распоряжаться двумя комнатами, а также пользоваться общими ванной и туалетом, кухней и коридором. Возбудили исполнительное производство. На данном этапе выяснилось, что в квартире уже прописана другая женщина — новая супруга горожанина.

По информации издания, приставы обратились в суд. Законной супруге вынесли постановление о взыскании с нее 5 тыс. руб. Женщине запрещено покидать территорию РФ. После разбирательств она передала ключи от квартиры бывшей супруге.

Ранее сообщалось, что известный российский актер Михаил Ефремов пока еще неофициально разошелся с супругой Софьей Кругликовой после почти четверти века совместной жизни. О возможных причинах расставания — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».