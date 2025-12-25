Россиянка обнаружила в курице желтую жидкость: юрист рассказала, как защитить свои права

По информации издания, местная жительница приобрела курица на прилавках одного из магазинов. Корреспондент выяснил, что бедро цыпленка-бройлера от данного производителя есть в широком ассортименте в разных торговых точках, в числе которых «Лента», «Магнит», «Пятерочка», «Мария-Ра», «Ярче!».

Горожанка высказала мнение, что в упаковку мог попасть сомнительный кусок мяса. По найденной консистенции ей сложно понять, что именно она обнаружила. Юрист Самарова рассказала, что в подобной ситуации в первую очередь необходимо обратиться в магазин, где приобрели товар. Покупателю рекомендовано требовать другой качественный товар.

«Если такой (курицы. — Прим. ред.) нет, то отдать продавцу и вернуть деньги. Отсутствие кассового или товарного чека не является основанием для отказа в удовлетворении требований покупателя», — рассказала специалист.

Юрист допустила, что продавец может отказаться решать конфликт мирным способом. В таком случае необходимо написать в двух экземплярах претензию. Первый вариант оставляют продавцу (или отправляют почтой). Второй — передают в Роспотребнадзор. Самая последняя инстанция — суд.

