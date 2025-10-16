Россиянка отсудила более 350 тыс. руб. после приобретения курса «Бизнес под ключ»

Кировский районный суд признал правоту пермячки в споре с АНО «ЦРТ», продающим курсы «Лайк центра» Аяза Шабутдинова: женщине должны выплатить более 350 тыс. руб., сообщил properm.ru.

По информации издания, женщина приобрела в 2022 году курс «Бизнес под ключ» стоимостью 199 тыс. руб. Предварительно россиянка взяла заем в банке. По словам россиянки, в рамках курса прошло несколько лекций и мастер-класс. Женщина утверждает, что лекторы предоставляли поверхностную информацию без эффективных практических советов.

По словам истца, для участников курса провели вебинар «как легко стать миллионером». Каждому предложили рассказать, какую цель они преследуют. Женщина сообщила, что хочет открыть языковой центр. Заданием мастер-класса стала продажа абонементов на свой курс. Россиянка утверждает, что выполнила рекомендации лекторов: сделала надпись на воздушном шаре, напечатала абонементы и пошла продавать их к ближайшей школе. Она не смогла продать свои абонементы.

По данным издания, женщина решила сменить профиль. Она пошла на другой модуль: учиться онлайн открывать маникюрный салон. По ее мнению, вебинары также были малоинформативными. Обучающимся задали задание — найти мастеров. На предложение истца никто не откликнулся.

«Она (истец. — Прим. ред.) разочаровалась в курсе Аяза и попыталась разорвать договор. Менеджер сообщил, что Анастасии смогут вернуть только 36 тыс. руб. Женщина ждала выплаты до мая 2023 года, но тогда ей отдали 6950 руб.», — сообщил properm.ru.

