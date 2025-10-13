«Эти полгода очень важны для детей»: как сокращение срока Блиновской скажется на ее семье

Московский городской суд скорректировал приговор известной блогерше Елене Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и легализацию преступных доходов. Срок лишения свободы уменьшен с пяти лет до четырех с половиной лет, а штраф снижен с 1 млн рублей до 950 тыс. рублей. Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что сокращение срока в первую очередь положительно скажется на детях Блиновской.

Решение принято по результатам рассмотрения апелляционной жалобы. Защита Блиновской аргументировала смягчение наказания личными обстоятельствами, в частности, просила отсрочить исполнение приговора до достижения младшим ребенком — пятилетней дочерью Авророй — 14-летнего возраста.

Психолог Абравитова заявила, что в ситуации, когда у подсудимой матери есть дети, очень важно думать о них.

«И сегодня снижение срока на полгода — это плюс для детей, потому что каждый день в жизни ребенка, если присутствует мать, он очень-очень важен, потому что идет именно формирование личности. И смотрите, младшему ребенку Блиновской всего лишь пять лет. Это как раз самый-самый нежный возраст, когда ребенок начинает осознавать то, что происходит вокруг него именно в глобальном масштабе, не на уровне бытовом, а на уровне событийном», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Отсутствие матери в таком возрасте, продолжила Абравитова, очень тяжело сказывается на психике ребенка, на том, как он воспринимает мир и как формируется его судьба.

«Поэтому да, пусть всего лишь на полгода снижается срок Блиновской, но эти полгода очень-очень важны для ее детей. Если говорить о том, о чем она просила, просила она именно отсрочки до 14-летнего возраста детей. Это было бы, конечно, идеально и для нее, и для ее детей, но есть все-таки закон и то, как она его нарушила. Я думаю, что ни один судья не пошел бы на большее, если бы на месте этих судей были другие, так как закон, конечно, все должны соблюдать. Но в первую очередь, на мой взгляд, нужно всегда ориентироваться именно на детей, если они есть у подсудимой. В этом случае, что и было сделано», — заключила психолог.

