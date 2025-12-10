Россиянка попыталась провезти «змеиное вино» из Вьетнама

В багаже россиянки, прибывшей из Вьетнама, обнаружили бутылку змеиного вина, сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления. Согласно данным телеграм-канала Baza, жительница Алтая купила настойку, чтобы под экзотический напиток проводить уходящий год Змеи.

По информации ведомства, россиянка приобрела экзотический сувенир на одном из рынков Нячанга. Сотрудники таможни обнаружили его в багаже жительницы Алтая. В бутылке с надписью «Змеиное вино» находилась заспиртованная змея и корень растения. Специалисты направили экзотический напиток на экспертизу.

«Экспертиза установила, что рептилия в емкости является коброй моноклевой, которая подпадает под действие Конвенции СИТЕС», — указано в сообщении.

По факту инцидента возбуждены два административных дела. Женщине грозит конфискация товара. Кроме того, суд вправе назначить россиянке штраф. Основанием может стать нарушение запретов и ограничений, а также недекларирование приобретенной настойки.

Ранее сообщалось, что таможенники Москвы обнаружили в посылках из Перу жуков длиной до 20 см.