Жуки-гиганты в московских посылках: таможенники нашли 200 тропических насекомых из Перу

Сотрудники московской таможни обнаружили партию экзотических жуков в почтовых отправлениях, поступивших из Перу. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В ходе досмотра двух посылок было выявлено 200 высушенных насекомых длиной до 20 мс, ввезенных на территорию России без необходимых сопроводительных документов.

Специалисты оценили общую стоимость нелегальной коллекции в 1,5 млн руб. Обнаружить контрабанду получилось благодаря применению рентгеновского оборудования при таможенном досмотре международных почтовых отправлений.

Уточняется, что посылки с экзотическими насекомыми были адресованы получателям в Ставропольском крае. Каждая особь в коллекции была прикреплена к картонной основе и упакована под плотный целлофан.

Проведенная экспертиза установила, что изъятые насекомые относятся к видам тропического неотропического царства. В коллекции присутствовали такие редкие экземпляры, как ночной дровосек-титан — один из крупнейших жуков в мире, а также различные виды жуков-долгоносиков и жуков-носорогов, представляющих значительный интерес для коллекционеров.

