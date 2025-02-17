Россиянка спонсировала экстремистскую организацию, название которой созвучно с СССР

В Кузбассе местная жительница Новокузнецка в период с 2022 по 2023 годы спонсировала экстремистскую организацию, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что женщина знала о том, что переводит деньги на счет экстремистской организации для ее дальнейшего развития, сообщил телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу. Жительница региона переводила деньги на банковский счет. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники также уверены, что женщина была проинформирована о признании организации экстремистской.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — указано в сообщении.

Источник рассказал Сибдепо, что организация в сокращении созвучна с названием Советского союза. Однако ее представители негативно настроены по отношению к России. Члены сообщества противодействуют государству. Организацию признали экстремистской в 2019 году. По данным источника, жительница Новокузнецка спонсировала именно эту организацию.

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