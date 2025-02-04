Власти Белоруссии признали юмориста Комиссаренко террористом

Белорусские власти внесли известного стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в список лиц, причастных к террористической деятельности. Решение принято после того, как суд заочно приговорил артиста к шести годам колонии за оскорбление президента страны.

Комитет государственной безопасности Белоруссии пополнил список террористов новым именем. В черный список попал популярный стендап-комик Вячеслав Комиссаренко, который уже несколько лет проживает за пределами страны. Основанием для такого решения стал вступивший в законную силу приговор суда по делу о возбуждении социальной вражды. Об этом сообщает РИА Новости.

Преследование артиста началось в августе 2024 года, когда Следственный комитет Белоруссии возбудил против него уголовное дело. А уже в декабре Минский городской суд вынес заочный приговор, назначив комику шесть лет лишения свободы сразу по трем статьям, связанным с оскорблением главы государства и разжиганием социальной розни.

Примечательно, что еще в январе МВД Белоруссии уже включило Комиссаренко в список экстремистов. Теперь же юморист получил и статус террориста, что существенно осложняет его возможное возвращение на родину и профессиональную деятельность в странах, признающих белорусские списки.

Ранее сообщалось о том, что активистку Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции на пропалестинской акции в Стокгольме.