Россиянка требовала компенсацию за гибель участника СВО, с которым разошлась 20 лет назад

Россиянка, проживающая в Германии с мужчиной, требовала выплатить ей компенсацию за гибель супруга, выполняющего задание в зоне проведения спецоперации, сообщил ИА Регнум.

Близкие погибшего военнослужащего рассказали ИА Регнум, что россиянин и его супруга официально не подавали документы для оформления расторжения брака. Вместе они не жили около 20 лет.

«Они разошлись уже давно, лет 20 назад. Вика с сыном уехала, а Сережа остался в Мурманске, не выезжал никогда из страны. Они с Викой общались иногда, все же общий ребенок у них был, но супругами перестали быть очень давно», — рассказала знакомая семьи.

По информации издания, россиянка уехала в Германию, где встретила мужчину. Ее формальный муж принял решение заключить контракт с Минобороны РФ. Во время подачи документов в графе семейного статуса указал, что не женат.

По данным издания, в сентябре 2022 года военнослужащий героически погиб во время выполнения боевого задания. Его матери выплатили денежную компенсацию в размере 5 млн руб. Бывшая супруга узнала о смерти только в феврале 2023 года. Она обратилась с требованием выплатить ей 2,5 млн руб. В сентябре 2023 года в день гибели военнослужащего женщина впервые опубликовала фото бывшего супруга в соцсетях.

«Виктория (официальная супруга. — Прим. ред.) лишь в 2023 году оформила российский паспорт, ИНН, СНИЛС и регистрацию в Тверской области — уже после гибели мужа, когда в России стали массово выплачивать крупные компенсации семьям погибших. Эти действия выглядели как попытка «искусственно создать условия» для получения российских социальных гарантий», — объяснил представитель матери военнослужащего РФ.

Верховный суд Российской Федерации отказал женщине в получении денежной компенсации.

Ранее сообщалось, что мама погибшего военнослужащего РФ стала жертвой мошенников.