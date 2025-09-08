Россиянка уверена, что ее соседи кормят собаку очистками от картофеля

Жительница Кемерово в соцсетях обратилась к горожанам за помощью. Она просит подсказать, как спасти соседскую собаку, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, жительница подробно рассказала о проблеме. По соседству с ней жили люди, которые страдают алкогольной зависимостью. По словам женщины, они не кормили собаку. Изредка животному давали картофельные очистки. Часто пес сидел в летний зной в закрытой будке. Во время застольев соседи даже не наливают собаке воду.

По словам горожанки, раньше она часто навещала собаку. Женщина заходила в соседский двор, кормила животное, наливала воду, выпускала из будки. После переезда соседей ситуация изменилась — возможности совершать ежедневные визиты больше нет. Женщина уверена, что условия проживания собаки ухудшились: теперь она сидит еще на более короткой цепи.

«Нет ни еды, ни воды. Ведерко как лежало, так и лежит в одном положении уже давно. Зайти во двор нет возможности. Нужна помощь собаке срочно», — отметила кемеровчанка.

По информации издания, горожанке дали ряд рекомендаций. Распространенные советы — выкупить у соседей собаку, забрать ее без спроса или отпустить с цепи, чтобы пес мог сбежать. В пресс-службе регионального ГУ МВД «Сибдепо» уточнили, что гражданка вправе написать заявление в полицию о жестоком обращении с животным. Сотрудники проверят информацию. Если она подтвердится, то могут возбудить даже уголовное дело.

Ранее сообщалось, что СК допросил сотрудников «адского» сервиса передержки собак в подмосковном Чехове.