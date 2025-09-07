СК допросил сотрудников «адского» сервиса передержки собак в подмосковном Чехове

В подмосковном Чехове сотрудники службы передержки собак были вызваны на допрос в Следственный комитет, однако на данный момент они не задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД РФ по Московской области.

В пресс-службе Следкома уточнили, что в самое ближайшее время уголовное дело будет передано в МВД.

«Все сотрудники были допрошены в СК. Они не задержаны», — сказали в пресс-службе.

В селе Шарапово Чеховского городского округа была задержана местная жительница, которая оказывала услуги по уходу за домашними животными. В ходе следствия выяснилось, что она жестоко обращалась с питомцами, истязая их побоями и используя электрошоковые ошейники. Также животные содержались в плохих условиях, что привело к появлению у них ссадин.

Ранее сообщалось, что владелицу питомника DogTown, где животных подвергали жестокому обращению, Карину Волкову задержали по двум уголовным статьям: "жестокое обращение с животными". и "мошенничество".