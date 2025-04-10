Россиянку прооперировали после жесткого избиения во Вьетнаме из-за манеры общения

Россиянка рассказала, как стала жертвой нападения во Вьетнаме из-за манеры общения с подругой, сообщил телеграм-канал SHOT.

Пострадавшая рассказала SHOT, что встретилась с подругой. Женщины шли по улице, смеялись, шутили, играясь, имитировали драку. Подруга зашла в магазин. К женщине подошел неизвестный русскоговорящий мужчина. Он сказал, что отношение женщины к своей подруге недопустимо. Неизвестный ударил женщину ногой. Она напомнила, что женщин бить неэтично. Нападавший ответил, что не считает ее женщиной, и продолжил избиение.

«Ладу экстренно доставили в местную больницу, где врачи диагностировали перелом руки в трех местах, вывих, а также гематомы и ссадины», — сообщил SHOT.

По информации SHOT, мужчина скрылся с места происшествия. Пострадавшую экстренно прооперировали. Стоимость медицинских услуг оценена в 100 тыс. руб. В настоящее время она находится в больнице. Ей предстоит пропить курс обезболивающих препаратов. Каждый день предстоит платить 7 тыс. руб. Из-за гематом пострадавшая пока не может лежать на спине. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность напавшего.

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