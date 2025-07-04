Россиянок обманом вербуют в вебкам-бизнес: стало известно, как заманивают девушек

22-летняя тюменка Кристина рассказала, что ей прислали письмо. Его якобы писала девушка, которая уже много времени работает в вебкам-бизнесе. Она рассказала, что каждая модель добровольно и самостоятельно принимает решение, готова ли она вести более интимную беседу с иностранцами. Даже без этого можно заработать большую сумму денег.

«Когда я пришла в студию, оказалось, что все совсем не так. Постепенно начали настаивать на эротических шоу, угрожали штрафами, если откажусь», — рассказала «Нашему городу» 22-летняя тюменка Кристина.

20-летняя Ольга призналась, что тоже поверила рекламе из мессенджеров. В ней рассказывается, как легко можно заработать большие деньги. На практике выяснилось, что большая часть дохода забирает студия. Кроме того, клиенты требуют разные шоу. Ольга не была готова к откровенным представлениям.

«Обещания „просто разговаривать“ — это мощный инструмент манипуляции, который снижает уровень тревоги у новичков. Но когда требования постепенно нарастают, многие оказываются не готовы и испытывают стресс», — объяснил механизм работы таких предложений психолог Петр Зосимов.

Психолог Зосимов отметил, что вебкам-бизнес — это четко выстроенная система психологического давления. Юрист Павел Шадрин предупредил девушек, что в настоящее время привлечь к правовой ответственности собственников вебкам-студий сложно. Большая часть из них находится за границей. Эксперт отметил, что многих россиянок запугивают штрафами. По мнению специалиста, оспорить контракт весьма реально.

«Что касается штрафов за отказ от работы, то с точки зрения закона они могут быть оспорены, если суд установит принудительный характер таких условий», — рассказал юрист.

Ранее сообщалось, что услуги образованных эскортниц на ПМЭФ-2025 подорожали до 3 млн руб. за неделю.