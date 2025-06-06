Российским модницам предложили заменить плюшевых монстров на сумках Чебурашками

Глава Росмолодежи Григорий Гуров в своем телеграм-канале предложил россиянкам в качестве аксессуаров для сумок отказаться от игрушки Лабубу. Он призывает отдавать предпочтение Чебурашке.

Глава Росмолодежи рассказал, что посетил мероприятие в Омске. Он обратил внимание, что журналисты задавали много вопросов об игрушке Лабубу. Гуров назвал ее плюшевым монстром. Спикер задался вопросом, чем вызван такой ажиотаж. По его мнению, сработал искусственно созданный дефицит и агрессивный маркетинг. Григорий Гуров считает, что в России должны развиваться другие тенденции.

Глава ведомства проинформировал о запуске конкурса «Родная игрушка». Промежуточные итоги уже подведены. Инициатором конкурса выступили Росмолодежь, Общество «Знание», «Движение Первых» под руководством помощника президента Елены Ямпольской. Гуров уверен, что у российских детей должны быть добрые игрушки, в которых заложены традиции. Пока новые коллекции игрушек не будут представлены, глава дал россиянкам рекомендацию.

«А пока предлагаю всем модницам снять Лабубу с сумок и вернуть туда нашего Чебурашку — и пусть добро всегда будет в тренде!» — написал глава Росмолодежи Григорий Гуров.

Ранее сообщалось, что Cake Buro представила торт в виде игрушки Лабубу.